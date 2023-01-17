Лощилов Николай Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения11.09.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
11.09.1911 ст.
Метрические книги Николаевской Златокрестенской церкви г. Вологды за 1907 год. 11 сентября родился Николай. Родители: Священник сей церкви Евгений Николаев Лощилов и законная жена его Людмила Констант... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Палюлина Таисия Николаевна
Мать ребёнка: Лощилова Кира Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лощилова Кира Ивановна
Смерть
Неизвестно