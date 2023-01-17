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Лощилов Николай Евгеньевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

11.09.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1911 ст.

Отец: Лощилов Евгений Николаевич

Мать: Лощилова Людмила Константиновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Метрические книги Николаевской Златокрестенской церкви г. Вологды за 1907 год. 11 сентября родился Николай. Родители: Священник сей церкви Евгений Николаев Лощилов и законная жена его Людмила Констант... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Палюлина Таисия Николаевна

Мать ребёнка: Лощилова Кира Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лощилова Кира Ивановна

Смерть
Неизвестно
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