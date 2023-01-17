Лощилова (Садокова) Людмила Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лощилова (Садокова) Людмила Константиновна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

20.10.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1883

Отец: Садоков Константин Павлович

Мать: Садокова Любовь Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
26.05.1906 ст.

Муж: Лощилов Евгений Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Николаевская Златокрестенская церковь г.Вологды. 26.05.1906 венчаны исправляющий дела псаломщика при Зосимо-Савватиевской церкви, что в местности Тюребери Тотемского уезда, Евгений Николаев Лощилов, о... Показать все
Рождение ребёнка
11.09.1911 ст.

Сын: Лощилов Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Лощилов Евгений Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Метрические книги Николаевской Златокрестенской церкви г. Вологды за 1907 год. 11 сентября родился Николай. Родители: Священник сей церкви Евгений Николаев Лощилов и законная жена его Людмила Констант... Показать все
Рождение ребёнка
29.11.1917 ст.

Сын: Лощилов Василий Евгеньевич

Отец ребёнка: Лощилов Евгений Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Золотокрестенской церкви за 1917 г. Священник Евгений Лощилов Пономарь Елпидифор Розов 29 ноября родился Василий. Родители: Приходской священник Евгений Николаевич Лощил... Показать все
Рождение ребёнка
1921

Сын: Лощилов Ангелар Евгеньевич

Отец ребёнка: Лощилов Евгений Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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