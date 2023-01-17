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Садоков Константин Павлович

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Место рождения

Коренево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

15.10.1855 ст.

Дата смерти

03.04.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1855 ст.

Отец: Садоков Павел Петрович

Мать: не указана

Коренево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Сын диакона Одигитриевской Кореневской церкви Вологодскаго уезда, а впоследствии священника Кирико-Иулитинской церкви того же уезда Павла Садокова.
Образование
30.05.1880 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Вологодскую Духовную семинарию.
Работа или профессия
05.10.1880 ст.
Янгосарь, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Учитель Янгосорского центрального училища.
Работа или профессия
11.11.1882 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Надзиратель за воспитанниками Вологодской Духовной семинарии.
Рождение ребёнка
20.10.1883

Дочь: Лощилова Людмила Константиновна

Мать ребёнка: Садокова Любовь Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
16.05.1885 ст.
Коренево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
16 мая 1885 г. определен в дьякона, а 2 июня - в священника к Одигитриевской Кореневской церкви Вологодскаго уезда (на родину).
Бракосочетание
Около 1886

Жена: Садокова Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
09.03.1888 ст.

Сын: Садоков Алексей Константинович

Мать ребёнка: Садокова Любовь Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
С 01.12.1888 по 09.10.1905 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Священник Николаевской Золотокрестенской церкви. За время своего служения некоторое время состоял членом Вологодского отделения Учительского Совета; был законоучителем III мужского приходского училищ... Показать все
Рождение ребёнка
19.02.1891 ст.

Сын: Садоков Петр Константинович

Мать ребёнка: Садокова Любовь Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Восприемник: воспитанник Вологодской Духовной семинарии VI класса Николай Палович Садоков. Крестили: Вологодской градской Богородской Верхнедольской церкви священник Александр Подстаницкий с псаломщик... Показать все
Рождение ребёнка
18.09.1893 ст.

Дочь: Садокова Елизавета Константиновна

Мать ребёнка: Садокова Любовь Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Восприемник: Кирико-Иулитовской Толстиковской церкви священника Павла Садокова жена Мария Семеновна Садокова. Крестил: Вологодского уезда Кирико-Иулитовской Толстиковской церкви священник Павел Петров... Показать все
Рождение ребёнка
1896

Сын: Садоков Николай Константинович

Мать ребёнка: Садокова Любовь Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
03.04.1906 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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