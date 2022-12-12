Садокова Елизавета Константиновна
Место рождения
Дата рождения18.09.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1893 ст.
Восприемник: Кирико-Иулитовской Толстиковской церкви священника Павла Садокова жена Мария Семеновна Садокова. Крестил: Вологодского уезда Кирико-Иулитовской Толстиковской церкви священник Павел Петров... Показать все
Работа или профессия
1913
Чиновница канцелярии окружного суда.
Смерть
Неизвестно