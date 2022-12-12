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Садокова Елизавета Константиновна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

18.09.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1893 ст.

Отец: Садоков Константин Павлович

Мать: Садокова Любовь Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Восприемник: Кирико-Иулитовской Толстиковской церкви священника Павла Садокова жена Мария Семеновна Садокова. Крестил: Вологодского уезда Кирико-Иулитовской Толстиковской церкви священник Павел Петров... Показать все
Работа или профессия
1913
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Чиновница канцелярии окружного суда.
Смерть
Неизвестно
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