Садокова (Панцирева) Любовь Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садокова (Панцирева) Любовь Алексеевна

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Место рождения

Говорово, Ватлановская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

06.07.1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1857 ст.

Отец: Панцирев Алексей Васильевич

Мать: не указана

Говорово, Ватлановская волость, Вологодский уезд
Отец - протоиерей, священник Богородицкой Говоровской церкви Вологодского уезда Панцырев.
Рождение ребёнка
20.10.1883

Дочь: Лощилова Людмила Константиновна

Отец ребёнка: Садоков Константин Павлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1886

Муж: Садоков Константин Павлович

Рождение ребёнка
09.03.1888 ст.

Сын: Садоков Алексей Константинович

Отец ребёнка: Садоков Константин Павлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.02.1891 ст.

Сын: Садоков Петр Константинович

Отец ребёнка: Садоков Константин Павлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Восприемник: воспитанник Вологодской Духовной семинарии VI класса Николай Палович Садоков. Крестили: Вологодской градской Богородской Верхнедольской церкви священник Александр Подстаницкий с псаломщик... Показать все
Рождение ребёнка
18.09.1893 ст.

Дочь: Садокова Елизавета Константиновна

Отец ребёнка: Садоков Константин Павлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Восприемник: Кирико-Иулитовской Толстиковской церкви священника Павла Садокова жена Мария Семеновна Садокова. Крестил: Вологодского уезда Кирико-Иулитовской Толстиковской церкви священник Павел Петров... Показать все
Рождение ребёнка
1896

Сын: Садоков Николай Константинович

Отец ребёнка: Садоков Константин Павлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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