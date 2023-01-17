Садокова (Панцирева) Любовь Алексеевна
Место рождения
Дата рождения06.07.1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
06.07.1857 ст.
Отец: Панцирев Алексей Васильевич
Мать: не указана
Отец - протоиерей, священник Богородицкой Говоровской церкви Вологодского уезда Панцырев.
Рождение ребёнка
20.10.1883
Дочь: Лощилова Людмила Константиновна
Отец ребёнка: Садоков Константин Павлович
Бракосочетание
Около 1886
Рождение ребёнка
09.03.1888 ст.
Сын: Садоков Алексей Константинович
Отец ребёнка: Садоков Константин Павлович
Рождение ребёнка
19.02.1891 ст.
Сын: Садоков Петр Константинович
Отец ребёнка: Садоков Константин Павлович
Восприемник: воспитанник Вологодской Духовной семинарии VI класса Николай Палович Садоков. Крестили: Вологодской градской Богородской Верхнедольской церкви священник Александр Подстаницкий с псаломщик... Показать все
Рождение ребёнка
18.09.1893 ст.
Дочь: Садокова Елизавета Константиновна
Отец ребёнка: Садоков Константин Павлович
Восприемник: Кирико-Иулитовской Толстиковской церкви священника Павла Садокова жена Мария Семеновна Садокова. Крестил: Вологодского уезда Кирико-Иулитовской Толстиковской церкви священник Павел Петров... Показать все
Рождение ребёнка
1896
Сын: Садоков Николай Константинович
Отец ребёнка: Садоков Константин Павлович
Смерть
Неизвестно