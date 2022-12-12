Садоков Алексей Константинович
Место рождения
Дата рождения09.03.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1888 ст.
Образование
До 1902
Вологодское Духовное училище. Шестидесятый курс (выпуск 1902 года).
Образование
1913
Юрьевский Ветеринарный институт (г.Юрьев, сейчас - Тарту, Эстония).
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Садокова Елена Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.08.1920
Дочь: Садокова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Садоков Константин Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно