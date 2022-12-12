Садоков Алексей Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСадоков Алексей Константинович

Садоков Алексей Константинович

avatar

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

09.03.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1888 ст.

Отец: Садоков Константин Павлович

Мать: Садокова Любовь Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Образование
До 1902
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодское Духовное училище. Шестидесятый курс (выпуск 1902 года).
Образование
1913
Юрьевский Ветеринарный институт (г.Юрьев, сейчас - Тарту, Эстония).
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Садокова Елена Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.08.1920

Дочь: Садокова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Садоков Константин Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close