Панцирев Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панцирев Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1857 ст.

Дочь: Садокова Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Говорово, Ватлановская волость, Вологодский уезд
Отец - протоиерей, священник Богородицкой Говоровской церкви Вологодского уезда Панцырев.
Смерть
Неизвестно
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