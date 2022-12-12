Панцирев Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1857 ст.
Дочь: Садокова Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Говорово, Ватлановская волость, Вологодский уезд
Отец - протоиерей, священник Богородицкой Говоровской церкви Вологодского уезда Панцырев.
Смерть
Неизвестно