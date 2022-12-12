Садоков Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1855 ст.
Сын: Садоков Константин Павлович
Мать ребёнка: не указана
Коренево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Сын диакона Одигитриевской Кореневской церкви Вологодскаго уезда, а впоследствии священника Кирико-Иулитинской церкви того же уезда Павла Садокова.
Работа или профессия
25.03.1867 ст.
Рукоположен в сан диакона Одигитриевской Кореневской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
11.05.1885 ст.
Определён во священника к Монзенской Успенской церкви Грязовецкого уезда.
Работа или профессия
02.09.1887
Переведён священником к Кирико-Иулитинской Толстиковской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно