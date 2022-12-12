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Садоков Павел Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1855 ст.

Сын: Садоков Константин Павлович

Мать ребёнка: не указана

Коренево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Сын диакона Одигитриевской Кореневской церкви Вологодскаго уезда, а впоследствии священника Кирико-Иулитинской церкви того же уезда Павла Садокова.
Работа или профессия
25.03.1867 ст.
Рукоположен в сан диакона Одигитриевской Кореневской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
11.05.1885 ст.
Определён во священника к Монзенской Успенской церкви Грязовецкого уезда.
Работа или профессия
02.09.1887
Переведён священником к Кирико-Иулитинской Толстиковской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садоков Николай Павлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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