Садоков Петр Федорович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Работа или профессия
С 1816 по 1834
Дьячок Богородице-Одигитриевской Корневской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Садокова Мария Петровна
Мать ребёнка: Садокова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Садокова Александра Петровна
Мать ребёнка: Садокова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Садокова Глафира Петровна
Мать ребёнка: Садокова Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Садокова Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно