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Садоков Петр Федорович

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Место рождения

Коренево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Садоков Федор Яковлевич

Мать: Садокова Татьяна Степановна

Коренево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 1816 по 1834
Коренево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Дьячок Богородице-Одигитриевской Корневской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Садокова Мария Петровна

Мать ребёнка: Садокова Анна Васильевна

Коренево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Садокова Александра Петровна

Мать ребёнка: Садокова Анна Васильевна

Коренево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Садокова Глафира Петровна

Мать ребёнка: Садокова Анна Васильевна

Коренево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садокова Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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