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Садоков Федор Яковлевич

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Место рождения

Коренево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

До 1848

Пол

Мужской

Отец

1742 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Садоков Яков Яковлевич

Мать: не указана

Коренево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Садоков Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Коренево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Сын пономаря Одигитриевской Кореневской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
Неизвестно
Коренево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Пономарь Одигитриевской Кореневской церкви Вологодского уезда.
Смерть
До 1848
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