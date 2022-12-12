Садоков Федор Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиДо 1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Садоков Яков Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Садоков Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Сын пономаря Одигитриевской Кореневской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь Одигитриевской Кореневской церкви Вологодского уезда.
Смерть
До 1848