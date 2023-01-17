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Садоков Дмитрий Федорович

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Место рождения

Коренево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Садоков Федор Яковлевич

Мать: не указана

Коренево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Сын пономаря Одигитриевской Кореневской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
04.12.1820 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Посвящен в стихарь и определен в пономаря к Кирилло-Белозерской Семинарской церкви г.Вологды.
Рождение ребёнка
1833

Сын: Садоков Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Садокова Павла Леонтьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Садокова Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Садокова Павла Леонтьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садокова Павла Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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