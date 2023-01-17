Садоков Дмитрий Федорович
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Садоков Федор Яковлевич
Мать: не указана
Сын пономаря Одигитриевской Кореневской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
04.12.1820 ст.
Посвящен в стихарь и определен в пономаря к Кирилло-Белозерской Семинарской церкви г.Вологды.
Рождение ребёнка
1833
Сын: Садоков Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Садокова Павла Леонтьевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Садокова Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Садокова Павла Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно