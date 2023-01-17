Садокова Павла Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСадокова Павла Леонтьевна

Садокова Павла Леонтьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Садоков Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Садоков Дмитрий Федорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Садоков Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Садоков Дмитрий Федорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Садокова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Садоков Дмитрий Федорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Садоков Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Садоков Дмитрий Федорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Садокова Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Садоков Дмитрий Федорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садоков Дмитрий Федорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close