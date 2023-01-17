Садокова Павла Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Садоков Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Садоков Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Садоков Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Садоков Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Садокова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Садоков Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Садоков Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Садоков Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Садокова Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Садоков Дмитрий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно