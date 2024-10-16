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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4КАДНИКОВ. Уездный.При рч. Содиме.7554222010111216Церквей православных 3. Уездное и приходское училища. Женская школа. Больница. Почтовая станция. Ярмарок 3. Торжки. Заводов 2.
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Кадников (сс.,скков,2 пром. пр.,9 торг. зав.,1 общ. стол,Агроуч. коед. т-во,зерноочист. пункт.,почт.-тел. аг.,телефон,больница,консультация для детей и берем.,дом матери Показать все 3863городЗимнее: —. Летнее: —.Зимнее: 12 км. Летнее: —.Зимнее: 42 км. Летнее: —.337507
Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)
Населенный пунктКод СОАТО
город Кадников1119238504
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33326Кадниковгород59°30'с.ш.40°20'в.д.O-37-021
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638104001г Кадниковгород