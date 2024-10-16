город Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Кадников

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Города
4КАДНИКОВ. Уездный.При рч. Содиме.7554222010111216Церквей православных 3. Уездное и приходское училища. Женская школа. Больница. Почтовая станция. Ярмарок 3. Торжки. Заводов 2.

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район
Кадников (сс.,скков,2 пром. пр.,9 торг. зав.,1 общ. стол,Агроуч. коед. т-во,зерноочист. пункт.,почт.-тел. аг.,телефон,больница,консультация для детей и берем.,дом матери Показать все 3863городЗимнее: —. Летнее: —.Зимнее: 12 км. Летнее: —.Зимнее: 42 км. Летнее: —.337507

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
РСФСР, Вологодская область, Сокольский район
город Кадников1119238504

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
33326Кадниковгород59°30'с.ш.40°20'в.д.O-37-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Городское поселение город Кадников
19638104001г Кадниковгород

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