Лощилов Дмитрий Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Лощилов Николай Иванович
Михайло-Архангельский Вотчинский погост.
Образование
С 01.09.1904 ст.
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Тотемское духовное училище. (Вологодские Епархиальные едомости, 1905 №12, стр.179, 1906 №14 стр.324)
Смерть
Неизвестно