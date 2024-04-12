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Лощилов Дмитрий Николаевич

Место рождения

Великий Двор, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Лощилов Николай Иванович

Мать: не указана

Великий Двор, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Михайло-Архангельский Вотчинский погост.
Образование
С 01.09.1904 ст.
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Тотемское духовное училище. (Вологодские Епархиальные едомости, 1905 №12, стр.179, 1906 №14 стр.324)
Смерть
Неизвестно
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