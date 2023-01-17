Лощилов Иван Аполлонович
Место рождения
Дата рождения13.02.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1892 ст.
Отец: Лощилов Аполлон Иванович
Мать: Лощилова Мария Андреевна
ГАВО ф.496, оп.3, д.339
Образование
С 01.09.1903 по 02.05.1911 ст.
Вологодское Духовное училище. (Вологодские Епархиальные ведомости, 1904 №14 стр.335, 1905 №12 стр.175, 1906 №13 стр.299, 1907 №14 стр.233, 1908 №13 стр.314, 1908 №23 стр.495, 1909 №14 стр.262; ГАВО ф.... Показать все
Работа или профессия
С 02.05.1911 по 29.01.1919 ст.
Псаломщик Николаевской Оночистенской церкви Вологодского уезда. (Вологодские Епархиальные ведомости, 1911 №23 стр.460; ГАВО ф.496, о.3, д.339, л.283; ф.496, о.4, д.139, л.739)
Бракосочетание
13.04.1912 ст.
Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1912 год. Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь: Николаевская Оночистенская. 1912 г. О бракосочетании. 13 апреля. Жених: Исполняющий должность ... Показать все
Рождение ребёнка
13.08.1913 ст.
Мать ребёнка: Лощилова Александра Петровна
Метрическая книга Николаевской Оночистенской церкви Вологодского уезда за 1913 год. 13 августа родился Акиндин. Родители: Псаломщик Николаевской Оночистенской церкви Иоанн Аполлонов Лощилов и законная... Показать все
Рождение ребёнка
28.08.1914 ст.
Дочь: Лощилова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Лощилова Александра Петровна
Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1914 год. Церковь: Николаевская Оночистенская. 28 августа родилась Надежда. Наречена в честь Саятой мученицы Надежды - 17 сентября. Родители: Псаломщик ... Показать все
Военная служба
С ?.02.1919 по ?.03.1920
Красноармеец VI Армии (РККА).
Работа или профессия
С ?.04.1920 по 16.08.1923
Псаломщик Николаевской Оночистенской церкви Вологодского уезда.
Смерть
Неизвестно