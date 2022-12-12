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Лощилов Акиндин Иванович

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Место рождения

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

13.08.1913 ст.

Дата смерти

Около 23.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1913 ст.

Отец: Лощилов Иван Аполлонович

Мать: Лощилова Александра Петровна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Оночистенской церкви Вологодского уезда за 1913 год. 13 августа родился Акиндин. Родители: Псаломщик Николаевской Оночистенской церкви Иоанн Аполлонов Лощилов и законная... Показать все
Смерть
Около 23.10.1941
Пчева, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Донесения о потерях. Пропал без вести в бою. Дата выбытия: 23.10.1941. (ЦАМО, фонд 58, оп. 18004, д. 658) Донесение о безвозвратных потерях. Пропал без вести. Дата выбытия: 10.11.1941-15.12.1941. (ЦА... Показать все
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