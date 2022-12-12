Лощилов Акиндин Иванович
Место рождения
Дата рождения13.08.1913 ст.
Дата смертиОколо 23.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
13.08.1913 ст.
Метрическая книга Николаевской Оночистенской церкви Вологодского уезда за 1913 год. 13 августа родился Акиндин. Родители: Псаломщик Николаевской Оночистенской церкви Иоанн Аполлонов Лощилов и законная... Показать все
Смерть
Около 23.10.1941
Пчева, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Донесения о потерях. Пропал без вести в бою. Дата выбытия: 23.10.1941. (ЦАМО, фонд 58, оп. 18004, д. 658) Донесение о безвозвратных потерях. Пропал без вести. Дата выбытия: 10.11.1941-15.12.1941. (ЦА... Показать все