Лощилова (Ерохова) Александра Петровна
Место рождения
Дата рождения04.04.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1892 ст.
Бракосочетание
13.04.1912 ст.
Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1912 год. Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь: Николаевская Оночистенская. 1912 г. О бракосочетании. 13 апреля. Жених: Исполняющий должность ... Показать все
Рождение ребёнка
13.08.1913 ст.
Отец ребёнка: Лощилов Иван Аполлонович
Метрическая книга Николаевской Оночистенской церкви Вологодского уезда за 1913 год. 13 августа родился Акиндин. Родители: Псаломщик Николаевской Оночистенской церкви Иоанн Аполлонов Лощилов и законная... Показать все
Рождение ребёнка
28.08.1914 ст.
Дочь: Лощилова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Лощилов Иван Аполлонович
Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1914 год. Церковь: Николаевская Оночистенская. 28 августа родилась Надежда. Наречена в честь Саятой мученицы Надежды - 17 сентября. Родители: Псаломщик ... Показать все
Смерть
Неизвестно