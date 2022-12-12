Лощилова (Ерохова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лощилова (Ерохова) Александра Петровна

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Место рождения

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

04.04.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1892 ст.

Отец: Ерохов Петр Александрович

Мать: Ерохова Анастасия Михайловна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
13.04.1912 ст.

Муж: Лощилов Иван Аполлонович

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1912 год. Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь: Николаевская Оночистенская. 1912 г. О бракосочетании. 13 апреля. Жених: Исполняющий должность ... Показать все
Рождение ребёнка
13.08.1913 ст.

Сын: Лощилов Акиндин Иванович

Отец ребёнка: Лощилов Иван Аполлонович

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Оночистенской церкви Вологодского уезда за 1913 год. 13 августа родился Акиндин. Родители: Псаломщик Николаевской Оночистенской церкви Иоанн Аполлонов Лощилов и законная... Показать все
Рождение ребёнка
28.08.1914 ст.

Дочь: Лощилова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Лощилов Иван Аполлонович

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1914 год. Церковь: Николаевская Оночистенская. 28 августа родилась Надежда. Наречена в честь Саятой мученицы Надежды - 17 сентября. Родители: Псаломщик ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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