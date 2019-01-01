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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе наделов в имении подполковника А. Л. Волоцкого крестьянами д. Захарьино Сычевской вол. Вологодского уезда. 1882–1883 гг. // Гос. архив Вологодской области. Показать все
Дело по представлению земского начальника 3 участка с обследованием положения бывших помещичьих крестьян дер. Захарьино Сычевскрй волости на предмет льгот по уплате выкуп Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Оночистенской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1276Захарьино, сц. вл.при колодцах.502082328
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
2519ЗахарьиноПопадьинское.Никольскийбывшие помещичьи501851216
26—ЗахарьиноПопадьинское.Никольскийбывшие помещичьи5018113029
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Захарьино114114деревняРусские20524496
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Захарьино 6915деревняЗимнее: 7 км. Летнее: 7 км.Зимнее: 31 км. Летнее: 31 км.Зимнее: 49 км. Летнее: 49 км.2320
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
246958Захарьинодеревня59°19'с.ш.39°03'в.д.O-37-031
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620488281д Захарьинодеревня