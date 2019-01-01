деревня Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Захарьино

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе наделов в имении подполковника А. Л. Волоцкого крестьянами д. Захарьино Сычевской вол. Вологодского уезда. 1882–1883 гг. // Гос. архив Вологодской области. Показать все
Дело по представлению земского начальника 3 участка с обследованием положения бывших помещичьих крестьян дер. Захарьино Сычевскрй волости на предмет льгот по уплате выкуп Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Оночистенской церкви. Список архивных дел Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
1276Захарьино, сц. вл.при колодцах.502082328

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Сычевская волость
2519ЗахарьиноПопадьинское.Никольскийбывшие помещичьи501851216
26ЗахарьиноПопадьинское.Никольскийбывшие помещичьи5018113029

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Верхне-Вологодская волость
Захарьино114114деревняРусские20524496

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Чебсарский район, Озерково-Оночистенский сельсовет
Захарьино 6915деревняЗимнее: 7 км. Летнее: 7 км.Зимнее: 31 км. Летнее: 31 км.Зимнее: 49 км. Летнее: 49 км.2320

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
246958Захарьинодеревня59°19'с.ш.39°03'в.д.O-37-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Старосельское сельское поселение
19620488281д Захарьинодеревня

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