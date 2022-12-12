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Ерохов Петр Александрович

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Место рождения

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Ерохов Александр

Мать: Ерохова Гликерия Трифоновна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Ерохова Мария Петровна

Мать ребёнка: Ерохова Анастасия Михайловна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Ерохов Николай Петрович

Мать ребёнка: Ерохова Анастасия Михайловна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1877

Жена: Ерохова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Волкова Филицата Петровна

Мать ребёнка: Ерохова Анастасия Михайловна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Ерохов Александр Петрович

Мать ребёнка: Ерохова Анастасия Михайловна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Ерохов Ираклий Петрович

Мать ребёнка: Ерохова Анастасия Михайловна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Ерохов Василий Петрович

Мать ребёнка: Ерохова Анастасия Михайловна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Ерохова Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Ерохова Анастасия Михайловна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.04.1892 ст.

Дочь: Лощилова Александра Петровна

Мать ребёнка: Ерохова Анастасия Михайловна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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