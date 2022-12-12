Ерохов Петр Александрович
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Ерохов Александр
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Ерохова Мария Петровна
Мать ребёнка: Ерохова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Ерохова Анастасия Михайловна
Бракосочетание
Около 1877
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Волкова Филицата Петровна
Мать ребёнка: Ерохова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Ерохов Александр Петрович
Мать ребёнка: Ерохова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Ерохова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Ерохова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Ерохова Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Ерохова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
04.04.1892 ст.
Дочь: Лощилова Александра Петровна
Мать ребёнка: Ерохова Анастасия Михайловна
Смерть
Неизвестно