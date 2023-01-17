Ерохов Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Бракосочетание
11.06.1918
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Книга брачных обысков Николаевской Оночистенской церкви Вологодского уезда за 1810- 1826 г.г. 11 июня 1918 года венчались: жених - деревни Захарьино Сычевской волости крестьянский сын Василий Петров ... Показать все
Рождение ребёнка
15.06.1918
Дочь: Ерохова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Ерохова Василиса Васильевна
Рождение ребёнка
02.07.1920
Сын: Ерохов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Ерохова Василиса Васильевна
Смерть
Неизвестно