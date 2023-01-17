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Ерохов Василий Петрович

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Место рождения

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Ерохов Петр Александрович

Мать: Ерохова Анастасия Михайловна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
11.06.1918

Жена: Ерохова Василиса Васильевна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Книга брачных обысков Николаевской Оночистенской церкви Вологодского уезда за 1810- 1826 г.г. 11 июня 1918 года венчались: жених - деревни Захарьино Сычевской волости крестьянский сын Василий Петров ... Показать все
Рождение ребёнка
15.06.1918

Дочь: Ерохова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Ерохова Василиса Васильевна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.07.1920

Сын: Ерохов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Ерохова Василиса Васильевна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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