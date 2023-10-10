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Ерохов Николай Петрович

Место рождения

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Ерохов Петр Александрович

Мать: Ерохова Анастасия Михайловна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Козлова Калисфения Николаевна

Мать ребёнка: Ерохова Александра Васильевна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.09.1902 ст.

Дочь: Карсанова Асенефа Николаевна

Мать ребёнка: Ерохова Александра Васильевна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник: Вологодская мещанка, девица Евстолия Васильева Сыравина.
Рождение ребёнка
31.10.1904 ст.

Дочь: Ерохова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Ерохова Александра Васильевна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Оночистенской церкви Вологодского уезда за 1904 год. 31 октября родилась Анна. Родители: крестьянин Сычевской волости деревни Захарьино Николай Петров Ерохов и законная ... Показать все
Рождение ребёнка
22.10.1905 ст.

Дочь: Ерохова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Ерохова Александра Васильевна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.12.1907 ст.

Сын: Ерохов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Ерохова Александра Васильевна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник: деревни Захарьино крестьянин Ираклий Петров Ерохов.
Рождение ребёнка
30.01.1921

Сын: Ерохов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Ерохова Александра Васильевна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Метрические книги Николаевской Оночистенской церкви за 1905 - 1916 г.г., 1918- 1921 г.г., 1923 г. 30 января родился Александр. Родители: Сычевской волости деревни Захарьино крестьянин Николай Петров Е... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерохова Александра Васильевна

Смерть
Неизвестно
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