Ерохов Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Козлова Калисфения Николаевна
Мать ребёнка: Ерохова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
21.09.1902 ст.
Дочь: Карсанова Асенефа Николаевна
Мать ребёнка: Ерохова Александра Васильевна
Восприемник: Вологодская мещанка, девица Евстолия Васильева Сыравина.
Рождение ребёнка
31.10.1904 ст.
Дочь: Ерохова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Ерохова Александра Васильевна
Метрическая книга Николаевской Оночистенской церкви Вологодского уезда за 1904 год. 31 октября родилась Анна. Родители: крестьянин Сычевской волости деревни Захарьино Николай Петров Ерохов и законная ... Показать все
Рождение ребёнка
22.10.1905 ст.
Дочь: Ерохова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Ерохова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
11.12.1907 ст.
Сын: Ерохов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Ерохова Александра Васильевна
Восприемник: деревни Захарьино крестьянин Ираклий Петров Ерохов.
Рождение ребёнка
30.01.1921
Сын: Ерохов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Ерохова Александра Васильевна
Метрические книги Николаевской Оночистенской церкви за 1905 - 1916 г.г., 1918- 1921 г.г., 1923 г. 30 января родился Александр. Родители: Сычевской волости деревни Захарьино крестьянин Николай Петров Е... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно