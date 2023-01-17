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Ерохова Александра Васильевна

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Место рождения

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Козлова Калисфения Николаевна

Отец ребёнка: Ерохов Николай Петрович

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.09.1902 ст.

Дочь: Корсанова Асенефа Николаевна

Отец ребёнка: Ерохов Николай Петрович

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1902 год. Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь: Николаевская Оночистенская. 21 сентября 1902 года родилась Асенефа. Родители: крестьянин деревн... Показать все
Рождение ребёнка
31.10.1904 ст.

Дочь: Ерохова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Ерохов Николай Петрович

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Оночистенской церкви Вологодского уезда за 1904 год. 31 октября родилась Анна. Родители: крестьянин Сычевской волости деревни Захарьино Николай Петров Ерохов и законная ... Показать все
Рождение ребёнка
22.10.1905 ст.

Дочь: Ерохова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Ерохов Николай Петрович

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.12.1907 ст.

Сын: Ерохов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Ерохов Николай Петрович

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1907 г. Николаевская Оночистенская церковь. 11 декабря родился Александр. Родители: крестьянин Сычевской волости деревни Захарьино Николай Петров Ерохов... Показать все
Рождение ребёнка
30.01.1921

Сын: Ерохов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Ерохов Николай Петрович

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Метрические книги Николаевской Оночистенской церкви за 1905 - 1916 г.г., 1918- 1921 г.г., 1923 г. 30 января родился Александр. Родители: Сычевской волости деревни Захарьино крестьянин Николай Петров Е... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерохов Николай Петрович

Смерть
Неизвестно
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