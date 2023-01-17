Ерохова Александра Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Козлова Калисфения Николаевна
Отец ребёнка: Ерохов Николай Петрович
Рождение ребёнка
21.09.1902 ст.
Дочь: Корсанова Асенефа Николаевна
Отец ребёнка: Ерохов Николай Петрович
Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1902 год. Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь: Николаевская Оночистенская. 21 сентября 1902 года родилась Асенефа. Родители: крестьянин деревн... Показать все
Рождение ребёнка
31.10.1904 ст.
Дочь: Ерохова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Ерохов Николай Петрович
Метрическая книга Николаевской Оночистенской церкви Вологодского уезда за 1904 год. 31 октября родилась Анна. Родители: крестьянин Сычевской волости деревни Захарьино Николай Петров Ерохов и законная ... Показать все
Рождение ребёнка
22.10.1905 ст.
Дочь: Ерохова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Ерохов Николай Петрович
Рождение ребёнка
11.12.1907 ст.
Сын: Ерохов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Ерохов Николай Петрович
Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1907 г. Николаевская Оночистенская церковь. 11 декабря родился Александр. Родители: крестьянин Сычевской волости деревни Захарьино Николай Петров Ерохов... Показать все
Рождение ребёнка
30.01.1921
Сын: Ерохов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Ерохов Николай Петрович
Метрические книги Николаевской Оночистенской церкви за 1905 - 1916 г.г., 1918- 1921 г.г., 1923 г. 30 января родился Александр. Родители: Сычевской волости деревни Захарьино крестьянин Николай Петров Е... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно