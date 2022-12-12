Корсанова (Ерохова) Асенефа Николаевна
Место рождения
Дата рождения21.09.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
21.09.1902 ст.
Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1902 год. Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь: Николаевская Оночистенская. 21 сентября 1902 года родилась Асенефа. Родители: крестьянин деревн... Показать все
Бракосочетание
20.05.1924
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Книга брачных обысков Николаевской Оночистенской церкви Вологодского уезда за 1910-1926 гг. 20 мая 1924 г. венчались: жених - крестьянский сын Сычевской волости хутора Соколова Иван Иванов Корсанов, 2... Показать все
Смерть
Неизвестно