Корсанова (Ерохова) Асенефа Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсанова (Ерохова) Асенефа Николаевна

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Место рождения

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

21.09.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1902 ст.

Отец: Ерохов Николай Петрович

Мать: Ерохова Александра Васильевна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1902 год. Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь: Николаевская Оночистенская. 21 сентября 1902 года родилась Асенефа. Родители: крестьянин деревн... Показать все
Бракосочетание
20.05.1924

Муж: Корсанов Иван Иванович

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Книга брачных обысков Николаевской Оночистенской церкви Вологодского уезда за 1910-1926 гг. 20 мая 1924 г. венчались: жених - крестьянский сын Сычевской волости хутора Соколова Иван Иванов Корсанов, 2... Показать все
Смерть
Неизвестно
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