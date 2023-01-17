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Корсанов Иван Иванович

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Место рождения

Соколово, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Соколово, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
20.05.1924

Жена: Корсанова Асенефа Николаевна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Поручители: по жениху - деревни Каргач гражданин Маркел Иванов Кузнецов и деревни Попадьина Александр Соболев; по невесте - деревни Захарьина Павел Николаев Никульчиков.
Смерть
Неизвестно
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