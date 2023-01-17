Корсанов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.05.1924
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Поручители: по жениху - деревни Каргач гражданин Маркел Иванов Кузнецов и деревни Попадьина Александр Соболев; по невесте - деревни Захарьина Павел Николаев Никульчиков.
Смерть
Неизвестно