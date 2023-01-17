Ерохова Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерохова Анна Николаевна

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Место рождения

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

31.10.1904 ст.

Дата смерти

31.10.1904 ст.

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1904 ст.

Отец: Ерохов Николай Петрович

Мать: Ерохова Александра Васильевна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Оночистенской церкви Вологодского уезда за 1904 год. 31 октября родилась Анна. Родители: крестьянин Сычевской волости деревни Захарьино Николай Петров Ерохов и законная ... Показать все
Смерть
31.10.1904 ст.
Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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