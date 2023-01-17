Ерохова Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения31.10.1904 ст.
Дата смерти31.10.1904 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
31.10.1904 ст.
Метрическая книга Николаевской Оночистенской церкви Вологодского уезда за 1904 год. 31 октября родилась Анна. Родители: крестьянин Сычевской волости деревни Захарьино Николай Петров Ерохов и законная ... Показать все
Смерть
31.10.1904 ст.