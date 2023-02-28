Козлова (Ерохова) Калисфения Николаевна
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Бракосочетание
29.07.1924
Поручители: по жениху - граждане Верхне-Вологодской волости деревни Ковшово Николай Захарович Козлов, по невесте - граждане Верхне-Вологодской волости деревни Захарьино Павел Ираклионович Ерохов и Але... Показать все
Смерть
Неизвестно