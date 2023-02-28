Козлова (Ерохова) Калисфения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Ерохова) Калисфения Николаевна

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Место рождения

Захарьино

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Ерохов Николай Петрович

Мать: Ерохова Александра Васильевна

Бракосочетание
29.07.1924

Муж: Козлов Яков Захарович

Поручители: по жениху - граждане Верхне-Вологодской волости деревни Ковшово Николай Захарович Козлов, по невесте - граждане Верхне-Вологодской волости деревни Захарьино Павел Ираклионович Ерохов и Але... Показать все
Смерть
Неизвестно
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