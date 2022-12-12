Козлов Яков Захарович
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти10.07.1942
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Козлов Захар Прохорович
Мать: не указана
Бракосочетание
29.07.1924
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Книга брачных обысков Николаевская хОночиcтенская церковь Вологодского уезда 1910- 1926 г.г. 29 июля 1924 года венчались: Жених - крестьянин Сычевской волости деревни Ковшово Иаков Захаров Козлов, 23 ... Показать все
Призыв на военную службу
25.10.1941
Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Чебсарский РВК, Вологодская область, Чебсарский район.
Смерть
10.07.1942
Кондрово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Красноармеец. Пропал без вести. Дата выбытия 07.1942. (ЦАМО. ф.58, о.18004)