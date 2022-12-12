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Козлов Яков Захарович

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Место рождения

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

10.07.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1901 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Козлов Захар Прохорович

Мать: не указана

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
29.07.1924

Жена: Козлова Калисфения Николаевна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Книга брачных обысков Николаевская хОночиcтенская церковь Вологодского уезда 1910- 1926 г.г. 29 июля 1924 года венчались: Жених - крестьянин Сычевской волости деревни Ковшово Иаков Захаров Козлов, 23 ... Показать все
Призыв на военную службу
25.10.1941
Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Чебсарский РВК, Вологодская область, Чебсарский район.
Смерть
10.07.1942
Кондрово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Красноармеец. Пропал без вести. Дата выбытия 07.1942. (ЦАМО. ф.58, о.18004)
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