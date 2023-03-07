Козлов Захар Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Захар Прохорович

Козлов Захар Прохорович

avatar

Место рождения

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Козлов Прохор Андреевич

Мать: Козлова Анастасия Степановна

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Козлов Николай Захарович

Мать ребёнка: Козлова Серафима Ивановна

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Козлов Яков Захарович

Мать ребёнка: не указана

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.04.1904 ст.

Сын: Козлов Федор Захарович

Мать ребёнка: Козлова Серафима Ивановна

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемники: деревни Ковшово крестьянский сын Николай Захаров Козлов с Агрипиной Ивановой Краснобаевой деревни Захарьино.
Рождение ребёнка
16.05.1906 ст.

Сын: Козлов Петр Захарович

Мать ребёнка: Козлова Серафима Ивановна

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.10.1909 ст.

Дочь: Козлова Анна Захаровна

Мать ребёнка: Козлова Серафима Ивановна

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник: крестьянская девица Сычевской волости деревни Дунайка Дарья Васильева Окунева.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Серафима Ивановна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close