Козлов Захар Прохорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Козлова Серафима Ивановна
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1904 ст.
Мать ребёнка: Козлова Серафима Ивановна
Восприемники: деревни Ковшово крестьянский сын Николай Захаров Козлов с Агрипиной Ивановой Краснобаевой деревни Захарьино.
Рождение ребёнка
16.05.1906 ст.
Мать ребёнка: Козлова Серафима Ивановна
Рождение ребёнка
01.10.1909 ст.
Дочь: Козлова Анна Захаровна
Мать ребёнка: Козлова Серафима Ивановна
Восприемник: крестьянская девица Сычевской волости деревни Дунайка Дарья Васильева Окунева.
Бракосочетание
Неизвестно
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно