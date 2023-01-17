Козлова Серафима Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Серафима Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Козлов Николай Захарович

Отец ребёнка: Козлов Захар Прохорович

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.04.1904 ст.

Сын: Козлов Федор Захарович

Отец ребёнка: Козлов Захар Прохорович

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Захар Прохорович

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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