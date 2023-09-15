Краснобаева (Полканова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснобаева (Полканова) Александра Ивановна

Место рождения

Косяково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Полканов Иван Палович

Мать: не указана

Косяково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Козлова Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Краснобаев Иван Николаевич

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Башмакова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Краснобаев Иван Николаевич

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
11.02.1881 ст.

Муж: Краснобаев Иван Николаевич

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Жених - вторым браком.
Рождение ребёнка
24.05.1882 ст.

Дочь: Краснобаева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Краснобаев Иван Николаевич

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Краснобаева Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Краснобаев Иван Николаевич

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.06.1885 ст.

Дочь: Краснобаева Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Краснобаев Иван Николаевич

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Краснобаев Павел Иванович

Отец ребёнка: Краснобаев Иван Николаевич

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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