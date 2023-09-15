Краснобаева (Полканова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Полканов Иван Палович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Козлова Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Краснобаев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Башмакова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Краснобаев Иван Николаевич
Бракосочетание
11.02.1881 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Жених - вторым браком.
Рождение ребёнка
24.05.1882 ст.
Дочь: Краснобаева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Краснобаев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Краснобаева Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Краснобаев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
21.06.1885 ст.
Дочь: Краснобаева Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Краснобаев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1887
Сын: Краснобаев Павел Иванович
Отец ребёнка: Краснобаев Иван Николаевич
Смерть
Неизвестно