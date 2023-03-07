Башмакова Клавдия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти02.01.1912 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1895
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1898
Сын: Башмаков Николай Александрович
Отец ребёнка: Башмаков Александр Иванович
Рождение ребёнка
30.07.1903 ст.
Сын: Башмаков Александр Александрович
Отец ребёнка: Башмаков Александр Иванович
Восприемник - псаломщик Аполлоний Иванов Лощилов.
Рождение ребёнка
13.03.1906 ст.
Дочь: Башмакова Александра Александровна
Отец ребёнка: Башмаков Александр Иванович
Рождение ребёнка
19.02.1908 ст.
Дочь: Башмакова Мария Александровна
Отец ребёнка: Башмаков Александр Иванович
Рождение ребёнка
30.04.1909 ст.
Сын: Башмаков Борис Александрович
Отец ребёнка: Башмаков Александр Иванович
Смерть
02.01.1912 ст.
От родов.