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Башмакова Клавдия Ивановна

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Место рождения

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

02.01.1912 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1895

Муж: Башмаков Александр Иванович

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Башмаков Николай Александрович

Отец ребёнка: Башмаков Александр Иванович

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.07.1903 ст.

Сын: Башмаков Александр Александрович

Отец ребёнка: Башмаков Александр Иванович

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник - псаломщик Аполлоний Иванов Лощилов.
Рождение ребёнка
13.03.1906 ст.

Дочь: Башмакова Александра Александровна

Отец ребёнка: Башмаков Александр Иванович

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.02.1908 ст.

Дочь: Башмакова Мария Александровна

Отец ребёнка: Башмаков Александр Иванович

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.04.1909 ст.

Сын: Башмаков Борис Александрович

Отец ребёнка: Башмаков Александр Иванович

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
02.01.1912 ст.
Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
От родов.
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