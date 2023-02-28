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Башмаков Александр Иванович

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Место рождения

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1900

Жена: Башмакова Клавдия Ивановна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.07.1903 ст.

Сын: Башмаков Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник - псаломщик Аполлоний Иванов Лощилов.
Рождение ребёнка
13.03.1906 ст.

Дочь: Башмакова Александра Александровна

Мать ребёнка: Башмакова Клавдия Ивановна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.02.1908 ст.

Дочь: Башмакова Мария Александровна

Мать ребёнка: Башмакова Клавдия Ивановна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.04.1909 ст.

Сын: Башмаков Борис Александрович

Мать ребёнка: Башмакова Клавдия Ивановна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
11.05.1912 ст.

Жена: Башмакова Анна Логиновна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.04.1913 ст.

Сын: Башмаков Василий Александрович

Мать ребёнка: Башмакова Анна Логиновна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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