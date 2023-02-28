Башмаков Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1900
Рождение ребёнка
30.07.1903 ст.
Сын: Башмаков Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Восприемник - псаломщик Аполлоний Иванов Лощилов.
Рождение ребёнка
13.03.1906 ст.
Дочь: Башмакова Александра Александровна
Мать ребёнка: Башмакова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
19.02.1908 ст.
Дочь: Башмакова Мария Александровна
Мать ребёнка: Башмакова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
30.04.1909 ст.
Сын: Башмаков Борис Александрович
Мать ребёнка: Башмакова Клавдия Ивановна
Бракосочетание
11.05.1912 ст.
Жена: Башмакова Анна Логиновна
Рождение ребёнка
29.04.1913 ст.
Сын: Башмаков Василий Александрович
Мать ребёнка: Башмакова Анна Логиновна
Смерть
Неизвестно