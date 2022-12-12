Кондрово
Дзержинский муниципальный район, Калужская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2025Кондрово (Емельяновское), с. вл.при р. Шане.18734102113Церковь православная 1. Фабрика 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
622. Кондрово, село бывшее владельческое, при речке Шане, дворов 41, жителей 168, церковь православная, школа, больница, 5 лавок, постоялый двор, писчеб. ф., паровая мель Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
10331Кондровогород54°48'35°56'N-36-048
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
29608101001г Кондровогород