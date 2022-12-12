город Кондрово, город Кондрово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Кондрово

Дзержинский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Медынский уезд
2025Кондрово (Емельяновское), с. вл.при р. Шане.18734102113Церковь православная 1. Фабрика 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Медынский уезд, Троицкая волость
622. Кондрово, село бывшее владельческое, при речке Шане, дворов 41, жителей 168, церковь православная, школа, больница, 5 лавок, постоялый двор, писчеб. ф., паровая мель Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Дзержинский район
10331Кондровогород54°48'35°56'N-36-048

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Дзержинский муниципальный район, Городское поселение город Кондрово
29608101001г Кондровогород
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