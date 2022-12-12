Ерохов Ираклий (Ираклион) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерохов Ираклий (Ираклион) Петрович

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Место рождения

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Ерохов Петр Александрович

Мать: Ерохова Анастасия Михайловна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
05.02.1903 ст.

Жена: Ерохова Мария Николаевна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1903 год. Церковь: Николаевская Оночистенская. 1903 г. 5 февраля 1903 года венчались: Вологодского уезда Сычевской волости деревни Захарьина крестьянск... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Ерохов Павел Ираклиевич

Мать ребёнка: Ерохова Мария Николаевна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Ерохов Александр Ираклиевич

Мать ребёнка: Ерохова Мария Николаевна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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