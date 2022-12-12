Ерохов Ираклий (Ираклион) Петрович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
05.02.1903 ст.
Жена: Ерохова Мария Николаевна
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1903 год. Церковь: Николаевская Оночистенская. 1903 г. 5 февраля 1903 года венчались: Вологодского уезда Сычевской волости деревни Захарьина крестьянск... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1905
Мать ребёнка: Ерохова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Ерохов Александр Ираклиевич
Мать ребёнка: Ерохова Мария Николаевна
Смерть
Неизвестно