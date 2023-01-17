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Ерохова Мария Николаевна

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Место рождения

Потапово, Нефедовская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Потапово, Нефедовская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
05.02.1903 ст.

Муж: Ерохов Ираклий Петрович

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1903 год. Церковь: Николаевская Оночистенская. 1903 г. 5 февраля 1903 года венчались: Вологодского уезда Сычевской волости деревни Захарьина крестьянск... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Ерохов Павел Ираклиевич

Отец ребёнка: Ерохов Ираклий Петрович

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Ерохов Александр Ираклиевич

Отец ребёнка: Ерохов Ираклий Петрович

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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