Ерохова Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1903 ст.
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1903 год. Церковь: Николаевская Оночистенская. 1903 г. 5 февраля 1903 года венчались: Вологодского уезда Сычевской волости деревни Захарьина крестьянск... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1905
Отец ребёнка: Ерохов Ираклий Петрович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Ерохов Александр Ираклиевич
Отец ребёнка: Ерохов Ираклий Петрович
Смерть
Неизвестно