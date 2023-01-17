Лощилова (Крупнова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лощилова (Крупнова) Мария Андреевна

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Место рождения

Никольское, Братковская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

01.06.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1866 ст.

Отец: Крупнов Андрей Павлович

Мать: Крупнова Елизавета Петровна

Никольское, Братковская волость, Вологодский уезд
Родители: псаломщик Николаевской Елданской церкви Вологодского уезда Андрей Павлович Крупнов и жена его Елизавета Петровна.
Бракосочетание
31.01.1890 ст.

Муж: Лощилов Аполлон Иванович

Никольское, Братковская волость, Вологодский уезд
Николаевская Елданская церковь Вологодского уезда. (ГАВО ф.496, о.24, д.24, л.27)
Рождение ребёнка
28.11.1890 ст.

Дочь: Бобанова Асенефа Аполлоновна

Отец ребёнка: Лощилов Аполлон Иванович

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.02.1892 ст.

Сын: Лощилов Иван Аполлонович

Отец ребёнка: Лощилов Аполлон Иванович

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО ф.496, оп.3, д.339
Рождение ребёнка
01.11.1893 ст.

Сын: Лощилов Акиндин Аполлонович

Отец ребёнка: Лощилов Аполлон Иванович

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО ф.496, оп.3, д.339 По другим данным родился 30 апреля 1893 ?
Рождение ребёнка
19.11.1895 ст.

Дочь: Лощилова Августа Аполлоновна

Отец ребёнка: Лощилов Аполлон Иванович

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО ф.496, оп.3, д.339
Рождение ребёнка
21.07.1897 ст.

Дочь: Смирнова Мария Аполлоновна

Отец ребёнка: Лощилов Аполлон Иванович

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО ф.496, оп.3, д.339
Рождение ребёнка
02.02.1899 ст.

Сын: Лощилов Феодосий Аполлонович

Отец ребёнка: Лощилов Аполлон Иванович

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО ф.496, оп.3, д.339 (В паспорте ошибочно указана дата рождения 15.02.1900 н.с.).
Рождение ребёнка
07.10.1902 ст.

Дочь: Лощилова Елизавета Аполлоновна

Отец ребёнка: Лощилов Аполлон Иванович

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО ф.496, о.52, д.3, л.283
Рождение ребёнка
02.03.1906 ст.

Дочь: Сотникова Евдокия Аполлоновна

Отец ребёнка: Лощилов Аполлон Иванович

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Николаевская Оночистенская церковь. 2 марта родилась Евдокия. Родители: Псаломщик Николаевской Оночистенской церкви Аполлоний Иванов Лощилов и законная его жена Марья Андреева, оба правосл. вероиспове... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1908 ст.

Сын: Лощилов Александр Аполлонович

Отец ребёнка: Лощилов Аполлон Иванович

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО ф.496, о.38, д.32, л.645. ГАВО ф.496, о.74, д. 5, л.66
Смерть
Неизвестно
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