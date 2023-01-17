Лощилова (Крупнова) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения01.06.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
01.06.1866 ст.
Родители: псаломщик Николаевской Елданской церкви Вологодского уезда Андрей Павлович Крупнов и жена его Елизавета Петровна.
Бракосочетание
31.01.1890 ст.
Николаевская Елданская церковь Вологодского уезда. (ГАВО ф.496, о.24, д.24, л.27)
Рождение ребёнка
28.11.1890 ст.
Дочь: Бобанова Асенефа Аполлоновна
Отец ребёнка: Лощилов Аполлон Иванович
Рождение ребёнка
13.02.1892 ст.
Отец ребёнка: Лощилов Аполлон Иванович
ГАВО ф.496, оп.3, д.339
Рождение ребёнка
01.11.1893 ст.
Сын: Лощилов Акиндин Аполлонович
Отец ребёнка: Лощилов Аполлон Иванович
ГАВО ф.496, оп.3, д.339 По другим данным родился 30 апреля 1893 ?
Рождение ребёнка
19.11.1895 ст.
Дочь: Лощилова Августа Аполлоновна
Отец ребёнка: Лощилов Аполлон Иванович
ГАВО ф.496, оп.3, д.339
Рождение ребёнка
21.07.1897 ст.
Дочь: Смирнова Мария Аполлоновна
Отец ребёнка: Лощилов Аполлон Иванович
ГАВО ф.496, оп.3, д.339
Рождение ребёнка
02.02.1899 ст.
Сын: Лощилов Феодосий Аполлонович
Отец ребёнка: Лощилов Аполлон Иванович
ГАВО ф.496, оп.3, д.339 (В паспорте ошибочно указана дата рождения 15.02.1900 н.с.).
Рождение ребёнка
07.10.1902 ст.
Дочь: Лощилова Елизавета Аполлоновна
Отец ребёнка: Лощилов Аполлон Иванович
ГАВО ф.496, о.52, д.3, л.283
Рождение ребёнка
02.03.1906 ст.
Дочь: Сотникова Евдокия Аполлоновна
Отец ребёнка: Лощилов Аполлон Иванович
Николаевская Оночистенская церковь. 2 марта родилась Евдокия. Родители: Псаломщик Николаевской Оночистенской церкви Аполлоний Иванов Лощилов и законная его жена Марья Андреева, оба правосл. вероиспове... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1908 ст.
Сын: Лощилов Александр Аполлонович
Отец ребёнка: Лощилов Аполлон Иванович
ГАВО ф.496, о.38, д.32, л.645. ГАВО ф.496, о.74, д. 5, л.66
Смерть
Неизвестно