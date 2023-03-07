Крупнов Андрей Павлович
Место рождения
Дата рождения02.02.1835 ст.
Дата смерти12.07.1899 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1835 ст.
Отец: Крупнов Павел Андреевич
Мать: Крупнова Мария Андреевна
Образование
С 1842
Вологодское Духовное приходское училище, за казенный счёт.
Образование
До 1855
Уволился из среднего отделения Вологодской Духовной семинарии в 1855 году, по собственному желанию.
Военная служба
До 1862
Участник русско-турецкой войны, находился в полках Гренадерского корпуса до 1862 года. В память о войне награжден бронзовой медалью.
Работа или профессия
30.09.1863 ст.
Дьячок Николаевской Елданской приходской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Около 1865
Работа или профессия
С 1865 по 1893
Псаломшик Николаевской Елданской приходской церкви Вологодского уезда. С 1893 года - за штатом.
Рождение ребёнка
01.06.1866 ст.
Дочь: Лощилова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Крупнова Елизавета Петровна
Родители: псаломщик Николаевской Елданской церкви Вологодского уезда Андрей Павлович Крупнов и жена его Елизавета Петровна.
Рождение ребёнка
30.07.1869 ст.
Сын: Крупнов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Крупнова Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
29.07.1873 ст.
Дочь: Попова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Крупнова Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Крупнова Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Крупнова Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Раева Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Крупнова Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
28.07.1881 ст.
Дочь: Крупнова Серафима Андреевна
Мать ребёнка: Крупнова Елизавета Петровна
Смерть
12.07.1899 ст.
Метрические книги Николаевской Елданской церкви Вологодского уезда за 1899 - 1904 годы 12 июля 1899 год умер заштатный псаломщик сей церкви Андрей Павлов Крупнов, 63 года, от чахотки. Отец Александра ... Показать все