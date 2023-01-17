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Крупнова Елизавета Петровна

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Место рождения

Никольское, Братковская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1841

Дата смерти

16.04.1887 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Братковская волость, Вологодский уезд
Дочь причетника Николаевской Елданской приходской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Около 1865

Муж: Крупнов Андрей Павлович

Никольское, Братковская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1866 ст.

Дочь: Лощилова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Крупнов Андрей Павлович

Никольское, Братковская волость, Вологодский уезд
Родители: псаломщик Николаевской Елданской церкви Вологодского уезда Андрей Павлович Крупнов и жена его Елизавета Петровна.
Рождение ребёнка
30.07.1869 ст.

Сын: Крупнов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Крупнов Андрей Павлович

Никольское, Братковская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
29.07.1873 ст.

Дочь: Попова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Крупнов Андрей Павлович

Никольское, Братковская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Крупнова Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Крупнов Андрей Павлович

Никольское, Братковская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Раева Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Крупнов Андрей Павлович

Никольское, Братковская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1881 ст.

Дочь: Крупнова Серафима Андреевна

Отец ребёнка: Крупнов Андрей Павлович

Никольское, Братковская волость, Вологодский уезд
Смерть
16.04.1887 ст.
Никольское, Братковская волость, Вологодский уезд
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