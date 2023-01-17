Крупнова Елизавета Петровна
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смерти16.04.1887 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь причетника Николаевской Елданской приходской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Около 1865
Рождение ребёнка
01.06.1866 ст.
Дочь: Лощилова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Крупнов Андрей Павлович
Родители: псаломщик Николаевской Елданской церкви Вологодского уезда Андрей Павлович Крупнов и жена его Елизавета Петровна.
Рождение ребёнка
30.07.1869 ст.
Сын: Крупнов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Крупнов Андрей Павлович
Рождение ребёнка
29.07.1873 ст.
Дочь: Попова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Крупнов Андрей Павлович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Крупнова Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Крупнов Андрей Павлович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Раева Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Крупнов Андрей Павлович
Рождение ребёнка
28.07.1881 ст.
Дочь: Крупнова Серафима Андреевна
Отец ребёнка: Крупнов Андрей Павлович
Смерть
16.04.1887 ст.