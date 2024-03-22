Лебедев Алексей
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиОколо 1863
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Бракосочетание
Около 1859
Оба первым браком.
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Лебедева-Крупнова Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Лебедева Миропия Алексеевна
Мать ребёнка: Лебедева-Крупнова Елизавета Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок Николаевской Елданской церкви Вологодского уезда.
Смерть
Около 1863