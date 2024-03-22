Лебедев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебедев Алексей

Лебедев Алексей

Место рождения

Никольское, Чебсарский район, Северный край

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Около 1863

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Чебсарский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1859

Жена: Лебедева-Крупнова Елизавета Петровна

Никольское, Чебсарский район, Северный край
Оба первым браком.
Рождение ребёнка
1860

Сын: Лебедев Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Лебедева-Крупнова Елизавета Петровна

Никольское, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Лебедева Миропия Алексеевна

Мать ребёнка: Лебедева-Крупнова Елизавета Петровна

Никольское, Чебсарский район, Северный край
Работа или профессия
Неизвестно
Никольское, Чебсарский район, Северный край
Дьячок Николаевской Елданской церкви Вологодского уезда.
Смерть
Около 1863
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close