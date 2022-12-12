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Раева (Крупнова) Ольга Андреевна

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Место рождения

Никольское, Братковская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Крупнов Андрей Павлович

Мать: Крупнова Елизавета Петровна

Никольское, Братковская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
31.10.1899 ст.

Муж: Раев Иван Алексеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Метрические книги церквей г. Вологды за 1899 год. Екатерининская церковь. 31 октября венчались. Жених: Почтальон Вологодской Почтово- Телеграфной Конторы Иван Алексеев Раев, православного вероисповеда... Показать все
Смерть
Неизвестно
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