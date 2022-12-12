Раева (Крупнова) Ольга Андреевна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
31.10.1899 ст.
Муж: Раев Иван Алексеевич
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Метрические книги церквей г. Вологды за 1899 год. Екатерининская церковь. 31 октября венчались. Жених: Почтальон Вологодской Почтово- Телеграфной Конторы Иван Алексеев Раев, православного вероисповеда... Показать все
Смерть
Неизвестно