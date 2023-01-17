Раев Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1899 ст.
Жена: Раева Ольга Андреевна
Метрические книги церквей г. Вологды за 1899 год. Екатерининская церковь. 31 октября венчались. Жених: Почтальон Вологодской Почтово- Телеграфной Конторы Иван Алексеев Раев, православного вероисповеда... Показать все
Смерть
Неизвестно