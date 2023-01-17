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Раев Иван Алексеевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
31.10.1899 ст.

Жена: Раева Ольга Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Метрические книги церквей г. Вологды за 1899 год. Екатерининская церковь. 31 октября венчались. Жених: Почтальон Вологодской Почтово- Телеграфной Конторы Иван Алексеев Раев, православного вероисповеда... Показать все
Смерть
Неизвестно
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