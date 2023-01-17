Попова (Крупнова) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения29.07.1873 ст.
Дата смерти30.01.1910 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1873 ст.
Бракосочетание
11.09.1895 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Золотокрестинская церковь г.Вологды. Поручители по жениху: Коллежский Секретарь Иван Евграфов Чурин и диакон Вологодской градской Вознесенской церкви Михаил Подъяков; по невесте: мещанин Николай Серап... Показать все
Рождение ребёнка
03.03.1898 ст.
Дочь: Попова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Попов Николай Петрович
Рождение ребёнка
01.11.1899 ст.
Отец ребёнка: Попов Николай Петрович
Рождение ребёнка
28.05.1903 ст.
Отец ребёнка: Попов Николай Петрович
Метрические книги Вологодского уезда за 1903 г. Николаевская Оларевская церковь. 28 мая родился Сергей. Родители: Вологодской Епархии, Вологодского уезда, Николаевской Оларевской церкви диакон Николай... Показать все
Смерть
30.01.1910 ст.