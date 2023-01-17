Попова (Крупнова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова (Крупнова) Анна Андреевна

Попова (Крупнова) Анна Андреевна

avatar

Место рождения

Никольское, Братковская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

29.07.1873 ст.

Дата смерти

30.01.1910 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1873 ст.

Отец: Крупнов Андрей Павлович

Мать: Крупнова Елизавета Петровна

Никольское, Братковская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
11.09.1895 ст.

Муж: Попов Николай Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Золотокрестинская церковь г.Вологды. Поручители по жениху: Коллежский Секретарь Иван Евграфов Чурин и диакон Вологодской градской Вознесенской церкви Михаил Подъяков; по невесте: мещанин Николай Серап... Показать все
Рождение ребёнка
03.03.1898 ст.

Дочь: Попова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Попов Николай Петрович

Оларевский Николаевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1899 ст.

Сын: Попов Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Попов Николай Петрович

Оларевский Николаевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
28.05.1903 ст.

Сын: Попов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Попов Николай Петрович

Оларевский Николаевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Метрические книги Вологодского уезда за 1903 г. Николаевская Оларевская церковь. 28 мая родился Сергей. Родители: Вологодской Епархии, Вологодского уезда, Николаевской Оларевской церкви диакон Николай... Показать все
Смерть
30.01.1910 ст.
Оларевский Николаевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close