Попов Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Николай Петрович

Попов Николай Петрович

avatar

Место рождения

Демьяновский Погост, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

02.07.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Демьяновский Погост, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Сын священника Троицкой Демьяновской церкви Тотемского уезда Петра Попова.
Образование
С 1894 по 1898
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Выпущен из 3 класса Вологодской Духовной семинарии.
Бракосочетание
11.09.1895 ст.

Жена: Попова Анна Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Золотокрестинская церковь г.Вологды. Поручители по жениху: Коллежский Секретарь Иван Евграфов Чурин и диакон Вологодской градской Вознесенской церкви Михаил Подъяков; по невесте: мещанин Николай Серап... Показать все
Рождение ребёнка
03.03.1898 ст.

Дочь: Попова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Попова Анна Андреевна

Оларевский Николаевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
23.05.1898 ст.
Оларевский Николаевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Псаломщик Николаевской Оларевской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
20.10.1898 ст.
Оларевский Николаевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Диакон Николаевской Оларевской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
01.11.1899 ст.

Сын: Попов Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Попова Анна Андреевна

Оларевский Николаевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
28.05.1903 ст.

Сын: Попов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Попова Анна Андреевна

Оларевский Николаевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Метрические книги Вологодского уезда за 1903 г. Николаевская Оларевская церковь. 28 мая родился Сергей. Родители: Вологодской Епархии, Вологодского уезда, Николаевской Оларевской церкви диакон Николай... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close