Попов Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения02.07.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.07.1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын священника Троицкой Демьяновской церкви Тотемского уезда Петра Попова.
Образование
С 1894 по 1898
Выпущен из 3 класса Вологодской Духовной семинарии.
Бракосочетание
11.09.1895 ст.
Жена: Попова Анна Андреевна
Золотокрестинская церковь г.Вологды. Поручители по жениху: Коллежский Секретарь Иван Евграфов Чурин и диакон Вологодской градской Вознесенской церкви Михаил Подъяков; по невесте: мещанин Николай Серап... Показать все
Рождение ребёнка
03.03.1898 ст.
Дочь: Попова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Попова Анна Андреевна
Работа или профессия
23.05.1898 ст.
Псаломщик Николаевской Оларевской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
20.10.1898 ст.
Диакон Николаевской Оларевской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
01.11.1899 ст.
Мать ребёнка: Попова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
28.05.1903 ст.
Мать ребёнка: Попова Анна Андреевна
Метрические книги Вологодского уезда за 1903 г. Николаевская Оларевская церковь. 28 мая родился Сергей. Родители: Вологодской Епархии, Вологодского уезда, Николаевской Оларевской церкви диакон Николай... Показать все
Смерть
Неизвестно