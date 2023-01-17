Крупнова (Комарова) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиДо 1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь вологодского мещанина Андрея Федоровича Комарова.
Бракосочетание
Около 1825
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Никулинская Александра Павловна
Отец ребёнка: Крупнов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
03.10.1827 ст.
Дочь: Крупнова Анна Павловна
Отец ребёнка: Крупнов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
13.04.1829 ст.
Отец ребёнка: Крупнов Павел Андреевич
Метрическая книга Николаевской Золотокрестенской церкви за 1819-1836 гг. 13 апреля 1829 г. Вологодской градской Мироносицкой церкви у причетника Павла Крупнова от жены его Марьи родился сын Николай. В... Показать все
Рождение ребёнка
03.08.1830 ст.
Дочь: Попова Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Крупнов Павел Андреевич
Метрической книги Николаевской Золотокрестинской церкви г. Вологды за 1819-1836 г.г. 3 августа 1830 года Вологодской градской Мироносицкой церкви у причетника Павла Крупнова от жены Марии родилась доч... Показать все
Рождение ребёнка
13.09.1831 ст.
Дочь: Крупнова Надежда Павловна
Отец ребёнка: Крупнов Павел Андреевич
Метрической книги Николаевской Золотокрестинской церкви г. Вологды за 1819-1836 г.г. 13 сентября 1831 года Вологодской градской Мироносицкой церкви у причетника Павла Крупнова от жены Марии родилась ... Показать все
Рождение ребёнка
17.06.1833 ст.
Сын: Крупнов Александр Павлович
Отец ребёнка: Крупнов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
02.02.1835 ст.
Отец ребёнка: Крупнов Павел Андреевич
Смерть
До 1847