Крупнова (Комарова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупнова (Комарова) Мария Андреевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

До 1847

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Дочь вологодского мещанина Андрея Федоровича Комарова.
Бракосочетание
Около 1825

Муж: Крупнов Павел Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Никулинская Александра Павловна

Отец ребёнка: Крупнов Павел Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.10.1827 ст.

Дочь: Крупнова Анна Павловна

Отец ребёнка: Крупнов Павел Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.04.1829 ст.

Сын: Крупнов Николай Павлович

Отец ребёнка: Крупнов Павел Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Золотокрестенской церкви за 1819-1836 гг. 13 апреля 1829 г. Вологодской градской Мироносицкой церкви у причетника Павла Крупнова от жены его Марьи родился сын Николай. В... Показать все
Рождение ребёнка
03.08.1830 ст.

Дочь: Попова Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Крупнов Павел Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Метрической книги Николаевской Золотокрестинской церкви г. Вологды за 1819-1836 г.г. 3 августа 1830 года Вологодской градской Мироносицкой церкви у причетника Павла Крупнова от жены Марии родилась доч... Показать все
Рождение ребёнка
13.09.1831 ст.

Дочь: Крупнова Надежда Павловна

Отец ребёнка: Крупнов Павел Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Метрической книги Николаевской Золотокрестинской церкви г. Вологды за 1819-1836 г.г. 13 сентября 1831 года Вологодской градской Мироносицкой церкви у причетника Павла Крупнова от жены Марии родилась ... Показать все
Рождение ребёнка
17.06.1833 ст.

Сын: Крупнов Александр Павлович

Отец ребёнка: Крупнов Павел Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.02.1835 ст.

Сын: Крупнов Андрей Павлович

Отец ребёнка: Крупнов Павел Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
До 1847
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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