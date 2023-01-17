Крупнов Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения17.06.1833 ст.
Дата смерти22.01.1905 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1833 ст.
Отец: Крупнов Павел Андреевич
Мать: Крупнова Мария Андреевна
Работа или профессия
15.03.1892 ст.
Послушник Спасоприлуцкого монастыря Александр Крупнов 15 Марта пострижен в монашество и наречен Анастасием. (Вологодские Епархиальные ведомости. 1892, № 10, стр.173)
Награда
10.05.1893
По распоряжению епархиального начальства, за усердную службу, 10 мая 1893 года награжден набедренником г.Вологды крестовой церкви иеромонах Анастасий. (Вологодские Епархиальные ведомости. 1893, № 12, ... Показать все
Работа или профессия
26.11.1893 ст.
Крестовой церкви иеромонах Анастасий 26 ноября утвержден секретарем при Вологодском епархиальном Епископе. (Вологодские Епархиальные ведомости. 1894, № 1, стр.4)
Награда
13.03.1897 ст.
13 марта награжден набедренником иеромонах Вологодского Спасо-Прилуцкаго монастыря Анастасий. (Вологодские Епархиальные ведомости. 1897, № 8, стр.133)
Смерть
22.01.1905 ст.
Умер иеромонах Спасо-Прилуцкаго монастыря Анастасий, 74 лет, 22 января. (Вологодские Епархиальные ведомости. 1905, №4, стр.40)