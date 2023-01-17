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Крупнов Александр Павлович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

17.06.1833 ст.

Дата смерти

22.01.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1833 ст.

Отец: Крупнов Павел Андреевич

Мать: Крупнова Мария Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
15.03.1892 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Послушник Спасоприлуцкого монастыря Александр Крупнов 15 Марта пострижен в монашество и наречен Анастасием. (Вологодские Епархиальные ведомости. 1892, № 10, стр.173)
Награда
10.05.1893
Вологда, город Вологда, Вологодская область
По распоряжению епархиального начальства, за усердную службу, 10 мая 1893 года награжден набедренником г.Вологды крестовой церкви иеромонах Анастасий. (Вологодские Епархиальные ведомости. 1893, № 12, ... Показать все
Работа или профессия
26.11.1893 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Крестовой церкви иеромонах Анастасий 26 ноября утвержден секретарем при Вологодском епархиальном Епископе. (Вологодские Епархиальные ведомости. 1894, № 1, стр.4)
Награда
13.03.1897 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
13 марта награжден набедренником иеромонах Вологодского Спасо-Прилуцкаго монастыря Анастасий. (Вологодские Епархиальные ведомости. 1897, № 8, стр.133)
Смерть
22.01.1905 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Умер иеромонах Спасо-Прилуцкаго монастыря Анастасий, 74 лет, 22 января. (Вологодские Епархиальные ведомости. 1905, №4, стр.40)
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