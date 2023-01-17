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Крупнов Павел Андреевич

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Место рождения

Харитоновский-Николаевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

03.06.1797 ст.

Дата смерти

22.02.1840 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1797 ст.

Отец: Крупнов Андрей Иванович

Мать: Крупнова Дарья Гавриловна

Харитоновский-Николаевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Сын священника Михаило-Архангельской Подберезской церкви Вологодского уезда.
Образование
15.06.1816 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил риторический класс Вологодской Духовной Семинарии.
Работа или профессия
25.12.1816 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Поступил пономарем в Вологодскую градскую Мироносицкую церковь.
Работа или профессия
С 1817 по 1826
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Певчий в Архиерейском хоре.
Бракосочетание
Около 1825

Жена: Крупнова Мария Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Никулинская Александра Павловна

Мать ребёнка: Крупнова Мария Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.10.1827 ст.

Дочь: Крупнова Анна Павловна

Мать ребёнка: Крупнова Мария Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.04.1829 ст.

Сын: Крупнов Николай Павлович

Мать ребёнка: Крупнова Мария Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Золотокрестенской церкви за 1819-1836 гг. 13 апреля 1829 г. Вологодской градской Мироносицкой церкви у причетника Павла Крупнова от жены его Марьи родился сын Николай. В... Показать все
Рождение ребёнка
03.08.1830 ст.

Дочь: Попова Елизавета Павловна

Мать ребёнка: Крупнова Мария Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Метрической книги Николаевской Золотокрестинской церкви г. Вологды за 1819-1836 г.г. 3 августа 1830 года Вологодской градской Мироносицкой церкви у причетника Павла Крупнова от жены Марии родилась доч... Показать все
Рождение ребёнка
13.09.1831 ст.

Дочь: Крупнова Надежда Павловна

Мать ребёнка: Крупнова Мария Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Метрической книги Николаевской Золотокрестинской церкви г. Вологды за 1819-1836 г.г. 13 сентября 1831 года Вологодской градской Мироносицкой церкви у причетника Павла Крупнова от жены Марии родилась ... Показать все
Рождение ребёнка
17.06.1833 ст.

Сын: Крупнов Александр Павлович

Мать ребёнка: Крупнова Мария Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.02.1835 ст.

Сын: Крупнов Андрей Павлович

Мать ребёнка: Крупнова Мария Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
22.02.1840 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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