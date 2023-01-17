Крупнов Павел Андреевич
Место рождения
Дата рождения03.06.1797 ст.
Дата смерти22.02.1840 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1797 ст.
Отец: Крупнов Андрей Иванович
Сын священника Михаило-Архангельской Подберезской церкви Вологодского уезда.
Образование
15.06.1816 ст.
Окончил риторический класс Вологодской Духовной Семинарии.
Работа или профессия
25.12.1816 ст.
Поступил пономарем в Вологодскую градскую Мироносицкую церковь.
Работа или профессия
С 1817 по 1826
Певчий в Архиерейском хоре.
Бракосочетание
Около 1825
Жена: Крупнова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Никулинская Александра Павловна
Мать ребёнка: Крупнова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
03.10.1827 ст.
Дочь: Крупнова Анна Павловна
Мать ребёнка: Крупнова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
13.04.1829 ст.
Мать ребёнка: Крупнова Мария Андреевна
Метрическая книга Николаевской Золотокрестенской церкви за 1819-1836 гг. 13 апреля 1829 г. Вологодской градской Мироносицкой церкви у причетника Павла Крупнова от жены его Марьи родился сын Николай. В... Показать все
Рождение ребёнка
03.08.1830 ст.
Дочь: Попова Елизавета Павловна
Мать ребёнка: Крупнова Мария Андреевна
Метрической книги Николаевской Золотокрестинской церкви г. Вологды за 1819-1836 г.г. 3 августа 1830 года Вологодской градской Мироносицкой церкви у причетника Павла Крупнова от жены Марии родилась доч... Показать все
Рождение ребёнка
13.09.1831 ст.
Дочь: Крупнова Надежда Павловна
Мать ребёнка: Крупнова Мария Андреевна
Метрической книги Николаевской Золотокрестинской церкви г. Вологды за 1819-1836 г.г. 13 сентября 1831 года Вологодской градской Мироносицкой церкви у причетника Павла Крупнова от жены Марии родилась ... Показать все
Рождение ребёнка
17.06.1833 ст.
Сын: Крупнов Александр Павлович
Мать ребёнка: Крупнова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
02.02.1835 ст.
Мать ребёнка: Крупнова Мария Андреевна
Смерть
22.02.1840 ст.