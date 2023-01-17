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Крупнов Андрей Иванович

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Место рождения

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1770

Дата смерти

21.10.1847 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Крупнов Иван Андреевич

Мать: Крупнова Ульяна Андреевна

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Сын пономаря Михаило-Архангельской Подберезской церкви Ивана Крупнова.
Бракосочетание
02.02.1792 ст.

Жена: Крупнова Дарья Гавриловна

Дарья "выдана в замужество за семинариста Вологодского уезда Архангельской церкви, что под Березою, пономарского сына Андрея Иванова Крупного, 792 г."
Рождение ребёнка
09.12.1792 ст.

Дочь: Крупнова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Крупнова Дарья Гавриловна

Харитоновский-Николаевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Метрические книги церквей г. Вологды, Вологодского и Грязовецкого уездов за 1792 год. (ГАВО. ф.496, о.8, д.48, лл.541-542)
Работа или профессия
С 1792 по 03.10.1841
Харитоновский-Николаевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Священник Николаевской Харитоновской церкви Вологодского уезда. 03 октября 1841 года был уволен от должности священника по старости. Проживал у сына, дьячка Дмитриевской градской церкви, что на Наволо... Показать все
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Крупнова Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Крупнова Дарья Гавриловна

Харитоновский-Николаевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1796

Сын: Крупнов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Крупнова Дарья Гавриловна

Харитоновский-Николаевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
03.06.1797 ст.

Сын: Крупнов Павел Андреевич

Мать ребёнка: Крупнова Дарья Гавриловна

Харитоновский-Николаевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Сын священника Михаило-Архангельской Подберезской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Неклюдова Фелицата Андреевна

Мать ребёнка: Крупнова Дарья Гавриловна

Харитоновский-Николаевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1807

Сын: Крупнов Петр Андреевич

Мать ребёнка: Крупнова Дарья Гавриловна

Харитоновский-Николаевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
1844
Уволен от должности священник Вологодского уезда Николаевской церкви, что на Харитонове.
Место жительства
С 1845
Вологда, город Вологда, Вологодская область
При Дмитриевской Наволоцкой церкви г. Вологды, у сына.
Смерть
21.10.1847 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
От старости.
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