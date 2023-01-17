Крупнов Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смерти21.10.1847 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1770
Отец: Крупнов Иван Андреевич
Сын пономаря Михаило-Архангельской Подберезской церкви Ивана Крупнова.
Бракосочетание
02.02.1792 ст.
Дарья "выдана в замужество за семинариста Вологодского уезда Архангельской церкви, что под Березою, пономарского сына Андрея Иванова Крупного, 792 г."
Рождение ребёнка
09.12.1792 ст.
Дочь: Крупнова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Крупнова Дарья Гавриловна
Метрические книги церквей г. Вологды, Вологодского и Грязовецкого уездов за 1792 год. (ГАВО. ф.496, о.8, д.48, лл.541-542)
Работа или профессия
С 1792 по 03.10.1841
Священник Николаевской Харитоновской церкви Вологодского уезда. 03 октября 1841 года был уволен от должности священника по старости. Проживал у сына, дьячка Дмитриевской градской церкви, что на Наволо... Показать все
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Крупнова Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Крупнова Дарья Гавриловна
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Крупнова Дарья Гавриловна
Рождение ребёнка
03.06.1797 ст.
Мать ребёнка: Крупнова Дарья Гавриловна
Сын священника Михаило-Архангельской Подберезской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Неклюдова Фелицата Андреевна
Мать ребёнка: Крупнова Дарья Гавриловна
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Крупнова Дарья Гавриловна
Работа или профессия
1844
Уволен от должности священник Вологодского уезда Николаевской церкви, что на Харитонове.
Место жительства
С 1845
При Дмитриевской Наволоцкой церкви г. Вологды, у сына.
Смерть
21.10.1847 ст.
От старости.