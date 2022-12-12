Крупнова Ульяна Андреевна
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1765
Рождение ребёнка
1766
Сын: Крупнов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Крупнов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Крупнов Иван Андреевич
Сын пономаря Михаило-Архангельской Подберезской церкви Ивана Крупнова.
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Крупнов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1775
Отец ребёнка: Крупнов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Крупнова Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Крупнов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Крупнова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Крупнов Иван Андреевич
Смерть
1792