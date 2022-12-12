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Крупнова Ульяна Андреевна

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Место рождения

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1732

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Около 1765

Муж: Крупнов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1766

Сын: Крупнов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Крупнов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1767

Сын: Крупнов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Крупнов Иван Андреевич

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Сын пономаря Михаило-Архангельской Подберезской церкви Ивана Крупнова.
Рождение ребёнка
1768

Сын: Крупнов Петр Иванович

Отец ребёнка: Крупнов Иван Андреевич

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Крупнов Федор Иванович

Отец ребёнка: Крупнов Иван Андреевич

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Крупнова Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Крупнов Иван Андреевич

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Крупнова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Крупнов Иван Андреевич

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
1792
Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
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