Светлосанова Устинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1777
Рождение ребёнка
1780
Сын: Светлосанов Федор Васильевич
Отец ребёнка: Светлосанов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Светлосанов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Светлосанов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Черняева Елена Васильевна
Отец ребёнка: Светлосанов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Свелосанова Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Светлосанов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Светлосанова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Светлосанов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Наместникова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Светлосанов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1800
Сын: Светлосанов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Светлосанов Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно