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Светлосанова Устинья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1777

Муж: Светлосанов Василий Григорьевич

Исаевский-Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1780

Сын: Светлосанов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Светлосанов Василий Григорьевич

Исаевский-Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Светлосанов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Светлосанов Василий Григорьевич

Исаевский-Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Черняева Елена Васильевна

Отец ребёнка: Светлосанов Василий Григорьевич

Исаевский-Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Свелосанова Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Светлосанов Василий Григорьевич

Исаевский-Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Светлосанова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Светлосанов Василий Григорьевич

Исаевский-Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Наместникова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Светлосанов Василий Григорьевич

Исаевский-Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1800

Сын: Светлосанов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Светлосанов Василий Григорьевич

Исаевский-Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
Исаевский-Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
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