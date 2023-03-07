Черняева (Светлосанова) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняева (Светлосанова) Елена Васильевна

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Место рождения

Исаевский-Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Светлосанов Василий Григорьевич

Мать: Светлосанова Устинья Ивановна

Исаевский-Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
22.01.1800 ст.

Муж: Черняев Александр Тимофеевич

Метрические книги Вологодского уезда за 1800 г. Николаевская Сорицкая церковь. 22 генваря 1800. Вышеозначенной Николаевской церкви священнический сын Александр Тимофеев Черняев женился, понял того же ... Показать все
Рождение ребёнка
23.01.1801

Сын: Черняев Василий Александрович

Отец ребёнка: Черняев Александр Тимофеевич

Сорицы, Высоковская волость, Вологодский уезд
Метрические книги г. Вологды и Вологодского уезда за 1801 г. Генваря 23 дня вышеозначенной Николаевской церкви у священника Александра Тимофеева родился сын Василий. Восприемником был Димитриевской це... Показать все
Рождение ребёнка
01.12.1802 ст.

Дочь: Черняева Мария Александровна

Отец ребёнка: Черняев Александр Тимофеевич

Сорицы, Высоковская волость, Вологодский уезд
Метрические книги г. Вологды и Вологодского уезда за 1802 г. № 46 Николаевская Сорицкая церковь. 1 декабря родилась дочь Мария у священника нашей церкви Александра Тимофеева. Восприемница была сестра ... Показать все
Рождение ребёнка
1805

Сын: Черняев Платон Александрович

Отец ребёнка: Черняев Александр Тимофеевич

Сорицы, Высоковская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1807

Сын: Черняев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Черняев Александр Тимофеевич

Сорицы, Высоковская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Черняева Агния Александровна

Отец ребёнка: Черняев Александр Тимофеевич

Сорицы, Высоковская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Черняева Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Черняев Александр Тимофеевич

Сорицы, Высоковская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Черняева Александра Александровна

Отец ребёнка: Черняев Александр Тимофеевич

Сорицы, Высоковская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Черняева Аполлинария Александровна

Отец ребёнка: Черняев Александр Тимофеевич

Сорицы, Высоковская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1815

Сын: Черняев Вечеслав Александрович

Отец ребёнка: Черняев Александр Тимофеевич

Сорицы, Высоковская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Черняева Филицата Александровна

Отец ребёнка: Черняев Александр Тимофеевич

Сорицы, Высоковская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1820

Сын: Черняев Кирополит Александрович

Отец ребёнка: Черняев Александр Тимофеевич

Сорицы, Высоковская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1823

Сын: Черняев Евгений Александрович

Отец ребёнка: Черняев Александр Тимофеевич

Сорицы, Высоковская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1824

Сын: Черняев Николай Александрович

Отец ребёнка: Черняев Александр Тимофеевич

Сорицы, Высоковская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно
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