Черняева (Светлосанова) Елена Васильевна
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Черняев Василий Александрович
Отец ребёнка: Черняев Александр Тимофеевич
Дочь: Черняева Мария Александровна
Отец ребёнка: Черняев Александр Тимофеевич
Сын: Черняев Платон Александрович
Отец ребёнка: Черняев Александр Тимофеевич
Сын: Черняев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Черняев Александр Тимофеевич
Дочь: Черняева Агния Александровна
Отец ребёнка: Черняев Александр Тимофеевич
Дочь: Черняева Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Черняев Александр Тимофеевич
Дочь: Черняева Александра Александровна
Отец ребёнка: Черняев Александр Тимофеевич
Дочь: Черняева Аполлинария Александровна
Отец ребёнка: Черняев Александр Тимофеевич
Сын: Черняев Вечеслав Александрович
Отец ребёнка: Черняев Александр Тимофеевич
Дочь: Черняева Филицата Александровна
Отец ребёнка: Черняев Александр Тимофеевич
Сын: Черняев Кирополит Александрович
Отец ребёнка: Черняев Александр Тимофеевич
Сын: Черняев Евгений Александрович
Отец ребёнка: Черняев Александр Тимофеевич
Сын: Черняев Николай Александрович
Отец ребёнка: Черняев Александр Тимофеевич